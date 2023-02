Lo stile inconfondibile di Maurizio Costanzo e i suoi famosi baffi (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’età di 84 anni è morto Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore. Nato a Roma il 28 agosto 1938, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi. «Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio». Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni. In un’intervista a Vanity Fair, Costanzo dichiarò: “Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora”. Maurizio Costanzo e Maria de Filippi – ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 24 febbraio 2023) All’età di 84 anni è morto, giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore. Nato a Roma il 28 agosto 1938, era sposato dal 1995 con Maria De Filippi. «Ci lascia: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e aicari. Buon viaggio». Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni. In un’intervista a Vanity Fair,dichiarò: “Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora”.e Maria de Filippi – ...

