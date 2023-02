Lo scandalo è uno tsunami sulla Serie A: si allarga l'indagine sulla Juve? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si allarga lo scandalo che sta travolgendo il mondo del calcio? La Procura di Torino ha disposto la trasmissione ai colleghi di Genova degli atti dell'indagine «Prisma» sulla Juventus e le plusvalenze nelle stagioni dal 2018 al 2021. Nelle prossime ore, le carte arriveranno nel capoluogo ligure. L'iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e sarebbe legata ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre, tra le quali figurerebbe anche una tra Genoa e Sampdoria. Genova sarebbe coinvolta insieme ad altre 5 città: Bologna, Udine, Modena, Cagliari e Bergamo. Genoa, Sampdoria, Atalanta e Sassuolo compaiono più volte nelle intercettazioni agli atti della procura di Torino, dove il 27 marzo è prevista l'udienza preliminare. Nel frattempo questa mattina a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siloche sta travolgendo il mondo del calcio? La Procura di Torino ha disposto la trasmissione ai colleghi di Genova degli atti dell'«Prisma»ntus e le plusvalenze nelle stagioni dal 2018 al 2021. Nelle prossime ore, le carte arriveranno nel capoluogo ligure. L'iniziativa è stata presa per ragioni di competenza territoriale e sarebbe legata ai rapporti fra la società bianconera e altre squadre, tra le quali figurerebbe anche una tra Genoa e Sampdoria. Genova sarebbe coinvolta insieme ad altre 5 città: Bologna, Udine, Modena, Cagliari e Bergamo. Genoa, Sampdoria, Atalanta e Sassuolo compaiono più volte nelle intercettazioni agli atti della procura di Torino, dove il 27 marzo è prevista l'udienza preliminare. Nel frattempo questa mattina a ...

