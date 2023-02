Lo Russo sponsorizza Ganelli, suo finanziatore in campagna elettorale, per la presidenza di Crt (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Lo Russo si starebbe adoperando per fare ottenere una poltrona molto prestigiosa quale la presidenza della Fondazione CRT al notaio Andrea Ganelli, fedele sostenitore proprio dell’attuale sindaco. Già nell’ottobre 2020 quando ancora Lo Russo era solo capogruppo di opposizione e il centrosinistra era in cerca di un candidato alle amministrative 2021 proprio Ganelli aveva firmato un articolo pubblicato su “La Stampa” dal titolo “A Torino serve un sindaco che abbia fatto la gavetta”. Durante la campagna elettorale del 2021 invece sarà la società della moglie, La Galfer 73 Srl, a finanziare la lista “Lo Russo Sindaco” per migliaia di euro. Non solo, Ganelli lo scorso anno quando ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Losi starebbe adoperando per fare ottenere una poltrona molto prestigiosa quale ladella Fondazione CRT al notaio Andrea, fedele sostenitore proprio dell’attuale sindaco. Già nell’ottobre 2020 quando ancora Loera solo capogruppo di opposizione e il centrosinistra era in cerca di un candidato alle amministrative 2021 proprioaveva firmato un articolo pubblicato su “La Stampa” dal titolo “A Torino serve un sindaco che abbia fatto la gavetta”. Durante ladel 2021 invece sarà la società della moglie, La Galfer 73 Srl, a finanziare la lista “LoSindaco” per migliaia di euro. Non solo,lo scorso anno quando ...

