"Lo ha fatto per lui". Fabrizio Corona, cosa salta fuori su Maurizio Costanzo: una foto da brividi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabrizio Corona e Maurizio Costanzo. Dopo la morte del giornalista si riparla di un gesto che l'ex paparazzo dei vip ha fatto per il conduttore del più famoso salotto televisivo italiano, il Maurizio Costanzo Show. Nel 2018 l'ex marito di Nina Moric era stato ospite della prima puntata del talk e in quella occasione il conduttore aveva preso le sue parti dopo una lite con Platinette e Roberto D'Agostino. Cosi aveva difeso l'ex re delle paparazzate. "Io sto con Fabrizio Corona se non ti sta bene te ne puoi pure andare", le parole di Maurizio Costanzo rivolgendosi a l giornalista D'Agostino. Il conduttore del salotto televisivo aveva ricordato anche un'intervista fatta all'ex della Moric, registrata a ...

