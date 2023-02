LIVE Virtus Bologna-Baskonia 88-83, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: la Segafredo vince e avvicina la zona playoff (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.33 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.32 La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo ritrova dunque la vittoria in Eurolega portandosi a 12-13 in stagione avvicinando la zona playoff. V Nere trascinate da un Milos Teodosic da 17 punti (top-scorer). FINISCE COSI’! vince LA Virtus! 88-83 Penetrazione di Thompson. Time out con 10? al termine. 88-81 2/2 Teodosic. Fallo di Marinkovic che manda in lunetta Teodosic. 86-81 Dentro il libero aggiuntivo. 86-80 Costello segna trovando il fallo di Shengelia. 86-78 1/2 Hackett. Partita in ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.33 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.32 Ladi coach Sergio Scariolo ritrova dunque la vittoria inportandosi a 12-13 in stagionendo la. V Nere trascinate da un Milos Teodosic da 17 punti (top-scorer). FINISCE COSI’!LA! 88-83 Penetrazione di Thompson. Time out con 10? al termine. 88-81 2/2 Teodosic. Fallo di Marinkovic che manda in lunetta Teodosic. 86-81 Dentro il libero aggiuntivo. 86-80 Costello segna trovando il fallo di Shengelia. 86-78 1/2 Hackett. Partita in ...

