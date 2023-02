LIVE Virtus Bologna-Baskonia 73-67, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: +6 Segafredo a metà ultimo quarto (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-67 SCHIACCIATA DI BAKO! Assist del neo-entrato Teodosic che ha preso il posto di un ottimo Abass. Time out televisivo. 73-67 Thompson in avvicinamento. 73-65 Hackett in fadeaway, 5’37” da giocare, +8 Virtus. 6’58” da giocare prima della sirena definitiva, 1-1 la situazione falli del quarto quarto, possesso Virtus. 71-65 Giedraitis da tre. 71-62 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI ABAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!! STOPPATA di Abass su Kotsar, possesso Virtus con l’inerzia che ora sembra essere andata a favore delle V Nere. INIZIA IL quarto E ultimo quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 68-62 Gancio di Shengelia dopo la rubata di Belinelli per chiudere il terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-67 SCHIACCIATA DI BAKO! Assist del neo-entrato Teodosic che ha preso il posto di un ottimo Abass. Time out televisivo. 73-67 Thompson in avvicinamento. 73-65 Hackett in fadeaway, 5’37” da giocare, +8. 6’58” da giocare prima della sirena definitiva, 1-1 la situazione falli del, possesso. 71-65 Giedraitis da tre. 71-62 TRIPLAAAAAAAAAAAA DI ABAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!! STOPPATA di Abass su Kotsar, possessocon l’inerzia che ora sembra essere andata a favore delle V Nere. INIZIA IL! FINISCE IL TERZO! 68-62 Gancio di Shengelia dopo la rubata di Belinelli per chiudere il terzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @SkySport: #Eurolega, #VirtusBologna-#Baskonia LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyBasket - SkySport : #Eurolega, #VirtusBologna-#Baskonia LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyBasket - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - Calciodiretta24 : Ancona - Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - FSGC_official : ????? | test di maturità per il Cosmos, atteso dalla Libertas. Per La Fiorita il big match con la Virtus sabato, qua… -