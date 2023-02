LIVE Virtus Bologna-Baskonia 44-41, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 Penetrazione di Ojeleye che si appoggia al tabellone. inizia IL secondo tempo! 21.25 16-19 e 28-22 i parziali di un primo tempo che la Virtus Bologna di Sergio Scariolo chiude con tre punti di vantaggio sul Cazoo Baskonia di Joan Penarroya. Top-scorer dei primi 20 minuti di gara Rokas Giedraitis con 13 punti, il migliore delle V Nere è Marco Belinelli con 12. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport. FINISCE IL PRIMO tempo! 44-41 1/2 Thompson. Fallo di Teodosic che manda Thompson in lunetta con 2? da giocare. 44-40 Penetrazione di Shengelia, 10? alla fine del primo tempo. 42-40 Piazzato di Hommes. 42-38 Shengelia porta la Virtus a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-41 Penetrazione di Ojeleye che si appoggia al tabellone.IL21.25 16-19 e 28-22 i parziali di un primo tempo che ladi Sergio Scariolo chiude con tre punti di vantaggio sul Cazoodi Joan Penarroya. Top-scorer dei primi 20 minuti di gara Rokas Giedraitis con 13 punti, il migliore delle V Nere è Marco Belinelli con 12. A tra poco per il racconto deltempo su OA Sport. FINISCE IL PRIMO44-41 1/2 Thompson. Fallo di Teodosic che manda Thompson in lunetta con 2? da giocare. 44-40 Penetrazione di Shengelia, 10? alla fine del primo tempo. 42-40 Piazzato di Hommes. 42-38 Shengelia porta laa ...

