LIVE Virtus Bologna-Baskonia 16-19, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: +3 basco a fine primo quarto (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SECONDO quarto! FINISCE IL primo quarto! 16-19 TRIPLA di Belinelli. 13-19 Un libero di Giedraitis, 35? per chiudere il primo quarto. 13-18 Persa della Virtus e Giedraitis vola in campo aperto e allunga per gli ospiti. Time out Scariolo. 13-16 Tripla dall’angolo di Giedraitis, +3 Baskonia. 13-13 Dentro il libero supplementare. Parità. 13-12 Penetrazione di Hommes che segna e subisce fallo. Potenziale gioco da tre. 13-10 MICKEY! A due mani sopra il ferro. 11-10 Palla persa dalla Virtus e Giedraitis vola in campo aperto e si appoggia al vetro. 11-8 Hommes da tre. Fallo in attacco di Thompson, time out televisivo. Teoodosic si prende una tripla ma la manda sul ferro, ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 16-19 TRIPLA di Belinelli. 13-19 Un libero di Giedraitis, 35? per chiudere il. 13-18 Persa dellae Giedraitis vola in campo aperto e allunga per gli ospiti. Time out Scariolo. 13-16 Tripla dall’angolo di Giedraitis, +3. 13-13 Dentro il libero supplementare. Parità. 13-12 Penetrazione di Hommes che segna e subisce fallo. Potenziale gioco da tre. 13-10 MICKEY! A due mani sopra il ferro. 11-10 Palla persa dallae Giedraitis vola in campo aperto e si appoggia al vetro. 11-8 Hommes da tre. Fallo in attacco di Thompson, time out televisivo. Teoodosic si prende una tripla ma la manda sul ferro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @SkySport: #Eurolega, #VirtusBologna-#Baskonia LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyBasket - SkySport : #Eurolega, #VirtusBologna-#Baskonia LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #SkyBasket - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Baskonia, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - - Calciodiretta24 : Ancona - Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - FSGC_official : ????? | test di maturità per il Cosmos, atteso dalla Libertas. Per La Fiorita il big match con la Virtus sabato, qua… -