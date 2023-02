LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 15 km dall’arrivo, attenzione al vento (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 7 km al traguardo! Il gruppo è molto allungato in questo momento. 13.22 Si ricompatta il gruppo! 13.21 10 km all’arrivo! 13.20 Da dietro stanno provando a rientrare. Tra il gruppo di testa e gli inseguitori ci sono circa 10”. 13.18 È rimasto attardato anche Elia Viviani (INEOS Grenadiers). 13.17 Altra spaccatura in gruppo! È rimasto dietro il velocista Luke Plapp (INEOS Grenadiers). Evenepoel stavolta è davanti. 13.16 Si ricompatta subito il gruppo. Pericolo scampato per l’attuale leader della classifica generale. 13.15 Il gruppo si divide in due! Evenepoel è rimasto dietro! 13.14 Si potrebbe rompere il gruppo. Momento importantissimo della tappa. 13.13 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 7 km al traguardo! Ilè molto allungato in questo momento. 13.22 Si ricompatta il! 13.21 10 km all’arrivo! 13.20 Da dietro stanno provando a rientrare. Tra ildi testa e gli inseguitori ci sono circa 10”. 13.18 È rimasto attardato anche Elia Viviani (INEOS Grenadiers). 13.17 Altra spaccatura in! È rimasto dietro il velocista Luke Plapp (INEOS Grenadiers). Evenepoel stavolta è davanti. 13.16 Si ricompatta subito il. Pericolo scampato per l’attuale leader della classifica generale. 13.15 Ilsi divide in due! Evenepoel è rimasto dietro! 13.14 Si potrebbe rompere il. Momento importantissimo della. 13.13 ...

