LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto, 140 km all’arrivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 Tornando alla frazione in corso, tra circa 20 km ci sarà il primo traguardo volante di giornata, quello di Tower Links Golf Club. 10.48 Questa la classifica generale (top 20) dopo le prime quattro tappe: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Soudal – Quick Step 12:17:23 2 PLAPP Luke AUS INEOS Grenadiers 0:07 3 BILBAO Pello ESP Bahrain – Victorious 0:11 4 DE BOD Stefan RSA EF Education-EasyPost 1:01 5 POELS Wout NED Bahrain – Victorious 1:04 6 VANHOUCKE Harm BEL Team DSM 1:10 7 LEKNESSUND Andreas NOR Team DSM ,, 8 RUBIO Einer Augusto COL Movistar Team 1:11 9 STEINHAUSER Georg GER EF Education-EasyPost ,, 10 YATES Adam GBR UAE Team Emirates 1:12 11 ZWIEHOFF Ben GER BORA – hansgrohe 1:15 12 BUCHMANN Emanuel GER BORA – hansgrohe ,, 13 MCNULTY Brandon USA UAE Team ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Tornando alla frazione in corso, tra circa 20 km ci sarà il primo traguardo volante di giornata, quello di Tower Links Golf Club. 10.48 Questa la classifica generale (top 20) dopo le prime quattro tappe: RNK. RIDER TEAM TIME 1 EVENEPOEL Remco BEL Soudal – Quick Step 12:17:23 2 PLAPP Luke AUS INEOS Grenadiers 0:07 3 BILBAO Pello ESP Bahrain – Victorious 0:11 4 DE BOD Stefan RSA EF Education-EasyPost 1:01 5 POELS Wout NED Bahrain – Victorious 1:04 6 VANHOUCKE Harm BEL Team DSM 1:10 7 LEKNESSUND Andreas NOR Team DSM ,, 8 RUBIO Einer Augusto COL Movistar Team 1:11 9 STEINHAUSER Georg GER EF Education-EasyPost ,, 10 YATES Adam GBR UAE Team Emirates 1:12 11 ZWIEHOFF Ben GER BORA – hansgrohe 1:15 12 BUCHMANN Emanuel GER BORA – hansgrohe ,, 13 MCNULTY Brandon USA UAE Team ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto, 140 km all’arrivo - - zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale -