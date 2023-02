LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: De Gendt in fuga con 1’20” di vantaggio, 40 km all’arrivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Parte Samuele Zoccarato! 12.41 Remco Evenepoel si prende la seconda posizione e ottiene 2” in classifica generale (oltre ai 5 punti). Terzo Tim Merlier (3 punti e 1”) e quarto Pello Bilbao (un punto). 12.40 De Gendt vince lo sprint intermedio di Al Serra e conquista 8 punti e 3” in classifica generale. 12.38 Dopo poco più di tre ore di corsa la media è di 42 km/h. 12.35 Tra 4 chilometri ci sarà il traguardo volante di Al Serra. 12.32 Il gruppo ha rallentato in quest’ultimo tratto e Thomas De Gendt è tornato a guadagnare. Ora il belga ha 1’20” di vantaggio. 12.29 Questi gli sprinter in gara oggi con più vittorie in corse WorldTour: # RIDER WINS 1 CAVENDISH Mark GBR 69 2 BENNETT Sam ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Parte Samuele Zoccarato! 12.41 Remco Evenepoel si prende la seconda posizione e ottiene 2” in classifica generale (oltre ai 5 punti). Terzo Tim Merlier (3 punti e 1”) e quarto Pello Bilbao (un punto). 12.40 Devince lo sprint intermedio di Al Serra e conquista 8 punti e 3” in classifica generale. 12.38 Dopo poco più di tre ore di corsa la media è di 42 km/h. 12.35 Tra 4 chilometri ci sarà il traguardo volante di Al Serra. 12.32 Il gruppo ha rallentato in quest’ultimo tratto e Thomas Deè tornato a guadagnare. Ora il belga ha” di. 12.29 Questi gli sprinter in garacon più vittorie in corse World: # RIDER WINS 1 CAVENDISH Mark GBR 69 2 BENNETT Sam ...

