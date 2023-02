LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione adatta ai velocisti, aggiornamenti dalle 10:30 (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2023! Dopo la frazione pianeggiante di ieri, quest’oggi sarà un’altra giornata dedicata ai velocisti. I corridori prenderanno il via alle ore 9:35 italiane da Al Marjan Island e arriveranno, dopo 170 km, a Umm al Quwain. Si ripartirà dal successo di ieri di Juan Sebastian Molano. Il colombiano della UAE Emirates ha disputato una volata magnifica e si è imposto per un soffio sull’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e sull’australiano Sam Welsford (Team DSM). In chiave classifica generale nessun problema per il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal – ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quintadell’UAE! Dopo lapianeggiante di ieri, quest’sarà un’giornata dedicata ai. I corridori prenderanno il via alle ore 9:35 italiane da Al Marjan Island e arriveranno, dopo 170 km, a Umm al Quwain. Si ripartirà dal successo di ieri di Juan Sebastian Molano. Il colombiano della UAE Emirates ha disputato una volata magnifica e si è imposto per un soffio sull’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e sull’australiano Sam Welsford (Team DSM). In chiave classifica generale nessun problema per il campione del mondo Remco Evenepoel (Soudal – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE UAE Tour 2023 tappa di oggi in DIRETTA: 65 km al traguardo Tonelli e Zoccarato in fuga - #tappa #DIRETTA:… - OA_Sport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Zoccarato e Tonelli in fuga, gruppo a 3' - - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Rubio vince sul Jebel Jais, Evenepoel nuovo leader della generale - infoitsport : Uae Tour - LIVE! 3a tappa: arrivo in salita a Jebel Jais, chi sfida Evenepoel? Aggiornamenti in tempo reale - infoitsport : LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lazkano solo in fuga, poco più di 30 chilometri al traguardo -