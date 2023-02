LIVE UAE Tour 2023, tappa di oggi in DIRETTA: allungano in quattro, 115 km all’arrivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Ora c’è la BORA – hansgrohe a tirare in tesata al gruppo. 11.08 Subito ripresi i due corridori. Sale invece a 20” il vantaggio di Josef Cerny e Louis Vervaeke (Soudal – Quick Step), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) e Thomas De Gendt (Lotto Dstny) 11.07 Attaccano altri due corridori! Si è accesa la corsa! 11.06 Ecco chi c’è in fuga: Josef Cerny e Louis Vervaeke (Soudal – Quick Step), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) e Thomas De Gendt (Lotto Dstny). Questi quattro hanno circa 10” di vantaggio sul gruppo. 11.03 Evadono dal gruppo quattro corridori! 11.00 Gruppo ancora compatto quando mancano 120 km all’arrivo. 10.57 Da segnalare che alla partenza della tappa odierna non si è presentato il danese Jakob Fuglsang (Israel – Premier ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11 Ora c’è la BORA – hansgrohe a tirare in tesata al gruppo. 11.08 Subito ripresi i due corridori. Sale invece a 20” il vantaggio di Josef Cerny e Louis Vervaeke (Soudal – Quick Step), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) e Thomas De Gendt (Lotto Dstny) 11.07 Attaccano altri due corridori! Si è accesa la corsa! 11.06 Ecco chi c’è in fuga: Josef Cerny e Louis Vervaeke (Soudal – Quick Step), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) e Thomas De Gendt (Lotto Dstny). Questihanno circa 10” di vantaggio sul gruppo. 11.03 Evadono dal gruppocorridori! 11.00 Gruppo ancora compatto quando mancano 120 km. 10.57 Da segnalare che alla partenza dellaodierna non si è presentato il danese Jakob Fuglsang (Israel – Premier ...

