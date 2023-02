LIVE Italia-Irlanda 8-24 U20, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: di McNabney la terza meta irlandese (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34?- Troppo spesso gli azzurri si fanno scippare il pallone a causa della pressione irlandese. In questo caso arriva l’in avanti Italiano. 32?- Ottimo calcio anche da parte di Sante, con l’Italia che approfitterà anche della rimessa laterale nei 22 avversari. 31?- Continua il match perfetto di Prendergast, che non sbaglia la trasformazione portando i suoi sul 24-8. 30?- meta Irlanda. Difesa azzurra che può poco contro le fasi irlandesi. A segno McNabney, che finalizza l’avanzamento dei suoi. 22-8 Irlanda. 29?- Calcio straordinario di Prendergast, che guadagna praticamente tutto il campo con un perfetto destro. 28?- Non ce la fa Mathias Douglas, che poco fa dopo un placcaggio è rimasto a terra ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34?- Troppo spesso gli azzurri si fanno scippare il pallone a causa della pressione. In questo caso arriva l’in avantino. 32?- Ottimo calcio anche da parte di Sante, con l’che approfitterà anche della rimessa laterale nei 22 avversari. 31?- Continua il match perfetto di Prendergast, che non sbaglia la trasformazione portando i suoi sul 24-8. 30?-. Difesa azzurra che può poco contro le fasi irlandesi. A segno, che finalizza l’avanzamento dei suoi. 22-8. 29?- Calcio straordinario di Prendergast, che guadagna praticamente tutto il campo con un perfetto destro. 28?- Non ce la fa Mathias Douglas, che poco fa dopo un placcaggio è rimasto a terra ...

