LIVE Italia-Irlanda 5-17 U20, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: Prendergast perfetto con il piazzato (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24?- Azzurri che si scuotono, costringendo l’Irlanda sulla linea dei propri 22. Arriva il fuorigioco degli ospiti. Italia che proverà a conquistare tre punti con Sante. 22?- Prendergast non perdona. Irlanda-Italia 17-5. 21? – Fuorigioco di Odiase. C’è un calcio di punizione in favore dell’Irlanda. 19?- Azione offensiva Italiana che viene resa vana dal fallo in maul di Aminu. 18?- Ancora semplice la trasformazione di Prendergast. Irlanda che si porta sul 14-5. 17?- META Irlanda. Distrazione clamorosa in casa azzurra. L’Italia regala praticamente una meta restando ferma dopo l’in avanti commesso, sperando in un fischio mai ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24?- Azzurri che si scuotono, costringendo l’sulla linea dei propri 22. Arriva il fuorigioco degli ospiti.che proverà a conquistare tre punti con Sante. 22?-non perdona.17-5. 21? – Fuorigioco di Odiase. C’è un calcio di punizione in favore dell’. 19?- Azione offensivana che viene resa vana dal fallo in maul di Aminu. 18?- Ancora semplice la trasformazione diche si porta sul 14-5. 17?- META. Distrazione clamorosa in casa azzurra. L’regala praticamente una meta restando ferma dopo l’in avanti commesso, sperando in un fischio mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - Europarl_IT : ?????????? @EP_President Roberta Metsola all’arrivo a Esperienza Europa - David Sassoli con @Antonio_Tajani… - Europarl_IT : ??????Oggi ore 14:00 Inaugurazione ufficiale di Esperienza Europa con dedica a David Sassoli ???Con @EP_President… - dencarr_ : Sicuro a Radio Italia Live mi hanno filmato mentre faccevo qualche cazzata, questa sera lo scopriremo - RevenewsI : È @levantecanta ad inaugurare il format #Afterparty di @YouTube in Italia: ecco il making of del live trasmesso sul… -