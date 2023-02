LIVE Italia-Irlanda 22-34 U20, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: terza meta azzurra di Mey (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62?- Pallone perso in avanti dall’Irlanda dopo due minuti di pressione furente. Mischia per l’Italia! 60?- Sante! Che calcio del nostro Giovanni. Difficilissima la trasformazione, Italia che accorcia sul 22-34. 59?- metaAAA Italia!!! Recupero di palla a firma di Odiase, sprint di Bozzoni che trova lo spiraglio giusto per Mey. Italia che sigla la terza meta portandosi sul 20-34. 58?- Rimessa purtroppo gestita malissimo, con il lancio che termina nelle mani degli irlandesi. 57?- Fuori Turrisi, dentro Pontarini. 56?- Irlanda che riesce a rallentare una promettente azione dei padroni di casa. Vantaggio Italiano che non si concretizza. Si torna ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62?- Pallone perso in avanti dall’dopo due minuti di pressione furente. Mischia per l’! 60?- Sante! Che calcio del nostro Giovanni. Difficilissima la trasformazione,che accorcia sul 22-34. 59?-AAA!!! Recupero di palla a firma di Odiase, sprint di Bozzoni che trova lo spiraglio giusto per Mey.che sigla laportandosi sul 20-34. 58?- Rimessa purtroppo gestita malissimo, con il lancio che termina nelle mani degli irlandesi. 57?- Fuori Turrisi, dentro Pontarini. 56?-che riesce a rallentare una promettente azione dei padroni di casa. Vantaggiono che non si concretizza. Si torna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : La musicista ucraina Liubov Kardash aveva un sogno: formare in Italia un'orchestra di bandura, lo strumento tradizi… - Europarl_IT : ?????????? @EP_President Roberta Metsola all’arrivo a Esperienza Europa - David Sassoli con @Antonio_Tajani… - Europarl_IT : ??????Oggi ore 14:00 Inaugurazione ufficiale di Esperienza Europa con dedica a David Sassoli ???Con @EP_President… - elodiesfamily : RT @RadioItalia: 'Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue...' ? Elodie canta 'Due' a Radio Italia Live! @Elodiedipa #radioita… - elodiesfamily : RT @RadioItalia: 'Uno, due, tre, alza, il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby...' Elodie canta 'Bagno a mezzanotte' a Radi… -