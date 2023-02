LIVE Italia-Irlanda 0-7 U20, Sei Nazioni rugby 2023 in DIRETTA: di Gleason la prima meta (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7?- Italia che prova a reagire, con Gesi che recupera palla costringendo all’in avanti l’avversario. 5?- Una formalità per Prendergast questa trasformazione. 7-0 Irlanda. 4?- meta Irlanda. Gleason con un guizzo esce dalla maul e sfonda la prima linea azzurra. 5-0 Irlanda. 3?- Irlanda che decide di non raccogliere tre comodi punti continuando a spingere. 3?- Secondo fallo in poco più di due minuti da parte degli azzurri, costretti subito sulla difensiva. 2?- Primo calcio di punizione contro l’Italia. Irlanda che guadagna metri con il calcio di Prendergast. 1?- Si comincia con il drop irlandese ad aprire il match. PRIMO TEMPO 20:15 Squadre che si ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7?-che prova a reagire, con Gesi che recupera palla costringendo all’in avanti l’avversario. 5?- Una formalità per Prendergast questa trasformazione. 7-0. 4?-con un guizzo esce dalla maul e sfonda lalinea azzurra. 5-0. 3?-che decide di non raccogliere tre comodi punti continuando a spingere. 3?- Secondo fallo in poco più di due minuti da parte degli azzurri, costretti subito sulla difensiva. 2?- Primo calcio di punizione contro l’che guadagna metri con il calcio di Prendergast. 1?- Si comincia con il drop irlandese ad aprire il match. PRIMO TEMPO 20:15 Squadre che si ...

