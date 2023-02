LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen si migliora ancora, Leclerc a un secondo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.29 Passaggio in pit lane per Leclerc che ora torna in pista e cerca di abbassare ulteriormente il crono. Intanto anche Russell si è inserito in top 10 a due secondi da Verstappen. 14.26 1:32.725 per Charles Leclerc che fa segnare il quarto tempo a più di un secondo da Verstappen. 14.24 La SF-23 di Charles Leclerc torna in pista su gomma C3 nuova, mentre è in pista anche Alonso che sta sperimentando il passo gara con C3 nuova. 14.21 Ecco qualche immagine del giro di Max Verstappen che si è ulteriormente migliorato: Our fasTest driver on the track so far, Max Verstappen The reigning champion and ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.29 Passaggio in pit lane perche ora torna in pista e cerca di abbassare ulteriormente il crono. Intanto anche Russell si è inserito in top 10 a due secondi da. 14.26 1:32.725 per Charlesche fa segnare il quarto tempo a più di unda. 14.24 La SF-23 di Charlestorna in pista su gomma C3 nuova, mentre è in pista anche Alonso che sta sperimentando il passo gara con C3 nuova. 14.21 Ecco qualche immagine del giro di Maxche si è ulteriormenteto: Our fasdriver on the track so far, MaxThe reigning champion and ...

