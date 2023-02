LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen nettamente al comando, Leclerc quarto a un secondo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.49 Torna ai box Russell dopo una breve run con C2 nuova per una prova pit stop per i meccanici. 14.46 Leclerc si migliora nel primo e nel terzo settore, ma non nel tempo complessivo. Tanti sottosterzi, non tanta stabilità. 14.43 Verstappen fa fucsia nel primo settore, ma non migliora il tempo nel complesso: sta ultimando i dettagli sul giro veloce da qualifica il campione del mondo. 14.41 Carlos Sainz a Sky Sport: “Da questi Test stiamo cercando di trovare la strada giusta, dove andare e dove non andare. Cerchiamo di mandare la macchina al limite per sentire qual è il feeling. La nostra priorità è migliorare il passo gara rispetto all’anno scorso e questo è il nostro focus. Sicuramente non siamo lenti, ma non so se ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.49 Torna ai box Russell dopo una breve run con C2 nuova per una prova pit stop per i meccanici. 14.46si migliora nel primo e nel terzo settore, ma non nel tempo complessivo. Tanti sottosterzi, non tanta stabilità. 14.43fa fucsia nel primo settore, ma non migliora il tempo nel complesso: sta ultimando i dettagli sul giro veloce da qualifica il campione del mondo. 14.41 Carlos Sainz a Sky Sport: “Da questistiamo cercando di trovare la strada giusta, dove andare e dove non andare. Cerchiamo di mandare la macchina al limite per sentire qual è il feeling. La nostra priorità è migliorare il passo gara rispetto all’anno scorso e questo è il nostro focus. Sicuramente non siamo lenti, ma non so se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - 4ragazzi1D : RT @danielesparisci: Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Leclerc… - LiveGPit : Una nuova ora volge al termine in Bahrain. Verstappen e Red Bull in vetta nei #F1Testing, seguite con noi la cronac… -