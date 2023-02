LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen miglior tempo per dispersione davanti a Sainz (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.13 Rientrano in pista anche Alonso e Gasly che provano a migliorarsi. 14.10 1:31.650 per Max Verstappen che alza ancora l’asticella con gomma C3! Porta a 836 millesimi il suo margine su Sainz. 14.07 Sargeant è passato dai box durante il suo stint ad alto carico di carburante: i meccanici hanno sostituito il musetto sulla sua vettura. 14.04 Lo stakanovista della giornata odierna è Saregeant che ha già completato ben 85 giri. 14.01 In pista ci sono Sargeant e De Vries, fermi tutti gli altri. 13.58 E’ tornato ai box Leclerc dopo uno stint di quattro giri su C2 nuova, mentre ora sta girando con C3 usate George Russell. 13.55 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:31.863 92 Carlos ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 14.13 Rientrano in pista anche Alonso e Gasly che provano aarsi. 14.10 1:31.650 per Maxche alza ancora l’asticella con gomma C3! Porta a 836 millesimi il suo margine su. 14.07 Sargeant è passato dai box durante il suo stint ad alto carico di carburante: i meccanici hanno sostituito il musetto sulla sua vettura. 14.04 Lo stakanovista della giornata odierna è Saregeant che ha già completato ben 85 giri. 14.01 In pista ci sono Sargeant e De Vries, fermi tutti gli altri. 13.58 E’ tornato ai box Leclerc dopo uno stint di quattro giri su C2 nuova, mentre ora sta girando con C3 usate George Russell. 13.55 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2: 1 MaxRed Bull Racing 1:31.863 92 Carlos ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - danielesparisci : Test F1 in Bahrain,a ggiornamenti in tempo reale da Sakhir. Sarà interessante vedere la simulazione di gara di Lecl… - itsjvstmee : @giuliaabonii ho visto i tempi, rispetto alle Ferrari/ redbull mi pare non ci sia storia, ma spero sia solo strateg… -