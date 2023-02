LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: super tempo per Max Verstappen, secondo Sainz (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 13.53 1:34.272 per Leclerc che si migliora leggermente, ma rimane sempre in decima posizione. 13.51 George Russell è tornato ai box dopo tre giri con gomma C3, in pista ancora una volta Charles Leclerc con gomma C2. 13.48 Gasly e Hulkenberg stanno facendo i primi giri con gomma C2, in pista anche Zhou, Alonso, Piastri e De Vries. 13.45 Verstappen SI PORTA IN TestA. 1:31.863 con gomma C3 e sale in Testa alla classifica con fucsia nel primo e nel secondo settore. 13.43 Primi giri fatti registrare anche da Nico Hulkenberg con la sua Haas. Torna in pista Max Verstappen per migliorarsi ulteriormente. 13.40 Buone invece le indicazioni per Max Verstappen con la gomma C3 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 13.53 1:34.272 per Leclerc che si migliora leggermente, ma rimane sempre in decima posizione. 13.51 George Russell è tornato ai box dopo tre giri con gomma C3, in pista ancora una volta Charles Leclerc con gomma C2. 13.48 Gasly e Hulkenberg stanno facendo i primi giri con gomma C2, in pista anche Zhou, Alonso, Piastri e De Vries. 13.45SI PORTA INA. 1:31.863 con gomma C3 e sale ina alla classifica con fucsia nel primo e nelsettore. 13.43 Primi giri fatti registrare anche da Nico Hulkenberg con la sua Haas. Torna in pista Maxper migliorarsi ulteriormente. 13.40 Buone invece le indicazioni per Maxcon la gomma C3 ...

