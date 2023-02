LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: si riparte, la Ferrari cerca conferme nel pomeriggio (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 13.25 Terza posizione per Max Verstappen che fa segnare un 1:32.815 a soli 329 millesimi da Sainz: per essere il primo giro davvero un gran tempo per l’olandese. 13.22 IN PISTA MAX VERSTAPPEN! Il campione del mondo vuole far registrare il primo tempo cronometrato di questa sua seconda giornata. 13.20 Grandi lavori invece nel box dell’Aston Martin: la macchina di Fernando Alonso è stata quasi completamente smontata. Questa mattina il due volte campione del mondo si è piazzato terzo dietro a Sainz e Sargeant. 13.18 Il primo a scendere in pista è stato Guanyu Zhou con la sua Alfa Romeo. 13.15 SI riparte! COMINCIA LA SESSIONE POMERIDIANA DELLA SECONDA GIORNATA DEI Test IN Bahrain! 13.10 Questi i tempi fatti registrare ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 13.25 Terza posizione per Max Verstappen che fa segnare un 1:32.815 a soli 329 millesimi da Sainz: per essere il primo giro davvero un gran tempo per l’olandese. 13.22 IN PISTA MAX VERSTAPPEN! Il campione del mondo vuole far registrare il primo tempo cronometrato di questa sua seconda giornata. 13.20 Grandi lavori invece nel box dell’Aston Martin: la macchina di Fernando Alonso è stata quasi completamente smontata. Questa mattina il due volte campione del mondo si è piazzato terzo dietro a Sainz e Sargeant. 13.18 Il primo a scendere in pista è stato Guanyu Zhou con la sua Alfa Romeo. 13.15 SI! COMINCIA LA SESSIONE POMERIDIANA DELLA SECONDA GIORNATA DEIIN! 13.10 Questi i tempi fatti registrare ...

