LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Sainz vola in vetta con la migliore prestazione della due-giorni (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 Carlos Sainz piazza il record nel T1, arriva al T2 ed è di nuovo record, chiude il giro in 1:32.653 con gomma media. 1.057 di vantaggio su Magnussen. Miglior tempo dei Test di Sakhir. 9.06 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 K. Magnussen (C3) Haas 1'33?710 12 2 11 S. Perez (P) Red Bull +00?041 1'33?751 10 3 31 E. Ocon (C3) Alpine +01?617 1'35?327 14 4 55 C. Sainz (C3) Ferrari +01?837 1'35?547 10 5 14 F. Alonso (C3) Aston Martin +02?113 1'35?823 12 6 4 L. Norris (C3) McLaren +02?309 1'36?019 11 7 24 G. Zhou (C3) Alfa Romeo +02?496 1'36?206 11 8 44 L. Hamilton (C3) Mercedes +03?834 1'37?544 11 9 22 Y. Tsunoda (C3) AlphaTauri +11?619 1'45?329 9 10 2 L Sargeant (C5) Williams 8 9.03 Di nuovo in azione Carlos Sainz!

