LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Sainz precede Zhou, Alonso e Magnussen, record di giri per Tsunoda (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18 Sergio Perez prosegue con le gomme medie nel suo run, siamo già a quota 12 giri. Hamilton entra in azione a sua volta con gomma media ma sempre su tempi alti. Di nuovo in azione Tsunoda che passa quota 51 giri. 10.15 Si rivede in pista Lewis Hamilton. Per il momento difficile da leggere il programma di lavoro in casa Mercedes. 27 giri per l'inglese con un tempo di 2.089 più lento rispetto a Sainz. Tanti brevissimi run, vedremo se ora si inizierà a fare sul serio. 10.12 Carlos Sainz torna ai box dopo un breve run, Perez si lancia di nuovo con le medie ma nel T1 è lontano dai migliori riferimenti. Tsunoda prosegue martellando con hard con 20 giri. 10.09 Impressionante il ...

