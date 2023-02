LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Sainz davanti a tutti, Red Bull convincente nella simulazione di gara (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Sargeant sfrutta le gomme soft nuove e vola in seconda posizione con la Williams! 1’32?968 per il rookie statunitense, che si avvicina a 482 millesimi dal miglior tempo assoluto di Sainz. 11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos Sainz Ferrari1:32.486 53 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.483 50 3 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.684 30 4 Logan SARGEANT Williams+0.882 59 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.956 52 6 Esteban OCON Alpine+1.004 38 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.265 76 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.468 58 9 Lando NORRIS McLaren+3.036 54 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.870 11.28 Finisce qui la simulazione gara della Red Bull, con un Sergio Perez in grande spolvero soprattutto con le gomme C2 e C1. 11.26 Davvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 Sargeant sfrutta le gomme soft nuove e vola in seconda posizione con la Williams! 1’32?968 per il rookie statunitense, che si avvicina a 482 millesimi dal miglior tempo assoluto di. 11.30 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 CarlosFerrari1:32.486 53 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.483 50 3 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.684 30 4 Logan SARGEANT Williams+0.882 59 5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.956 52 6 Esteban OCON Alpine+1.004 38 7 Sergio PEREZ RedRacing+1.265 76 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.468 58 9 Lando NORRIS McLaren+3.036 54 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.870 11.28 Finisce qui ladella Red, con un Sergio Perez in grande spolvero soprattutto con le gomme C2 e C1. 11.26 Davvero ...

