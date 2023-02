LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Sainz brilla sul giro secco con la Ferrari, Perez solido sul passo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Perez comincia a perdere performance solo dopo 20 giri di long-run con le hard, mettendo a referto un 1’38?6 con la Red Bull. 11.20 Segnali positivi in casa Ferrari. Sainz ha già collezionato quattro giri consecutivi molto costanti in 1’39?5/1’39?6 con gomme medie usate. 11.18 Hamilton ha provato un nuovo tentativo di time-attack con gomme medie fresche, limando però un solo decimo in 1’33?9 e restando in ottava posizione. 11.16 Nel frattempo, al 17° giro del run su gomme hard, Perez sale per la prima volta in 1’38” basso dopo tanti passaggi in 1’37” medio-alto. 11.15 Ferrari impegnata nella simulazione della prima parte del Gran Premio, a serbatoio pieno. Sainz comincia il suo stint con ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21comincia a perdere performance solo dopo 20 giri di long-run con le hard, mettendo a referto un 1’38?6 con la Red Bull. 11.20 Segnali positivi in casaha già collezionato quattro giri consecutivi molto costanti in 1’39?5/1’39?6 con gomme medie usate. 11.18 Hamilton ha provato un nuovo tentativo di time-attack con gomme medie fresche, limando però un solo decimo in 1’33?9 e restando in ottava posizione. 11.16 Nel frattempo, al 17°del run su gomme hard,sale per la prima volta in 1’38” basso dopo tanti passaggi in 1’37” medio-alto. 11.15impegnata nella simulazione della prima parte del Gran Premio, a serbatoio pieno.comincia il suo stint con ...

