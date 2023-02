LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: risultati e classifica, lampi di vera Ferrari sul passo (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE POMERIDIANA VIDEO: PROBLEMA TECNICO PER RUSSELL, LA FACCIA DI WOLFF E’ TUTTA UN PROGRAMMA… risultati E classifica SESSIONE DEL MATTINO 17.40 Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.38 Appuntamento per domani, ultima giornata di questi Test. Si comincerà alle 08.00 italiane e si girerà fino alle 12.15. A seguire pausa pranzo, per tornare in pista dalle 13.15 e girare fino alle 17.30. 17.36 Per quanto riguarda la Ferrari, Carlos Sainz ha ottenuto il sesto crono a 0.876 e Charles Leclerc l’ottavo a 1.115. Tempi da guardare fino a un certo punto, dal momento che la Rossa si è concentrata sul passo gara. Da questo punto di vista meglio con le gomme hard, con Leclerc molto costante, mentre problemi con le ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SESSIONE POMERIDIANA VIDEO: PROBLEMA TECNICO PER RUSSELL, LA FACCIA DI WOLFF E’ TUTTA UN PROGRAMMA…SESSIONE DEL MATTINO 17.40 Un saluto dalla redazione di OA Sport. 17.38 Appuntamento per domani, ultima giornata di questi. Si comincerà alle 08.00 italiane e si girerà fino alle 12.15. A seguire pausa pranzo, per tornare in pista dalle 13.15 e girare fino alle 17.30. 17.36 Per quanto riguarda la, Carlos Sainz ha ottenuto il sesto crono a 0.876 e Charles Leclerc l’ottavo a 1.115. Tempi da guardare fino a un certo punto, dal momento che la Rossa si è concentrata sulgara. Da questo punto di vista meglio con le gomme hard, con Leclerc molto costante, mentre problemi con le ...

