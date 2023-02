LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Leclerc va forte con le gomme dure! Zhou in testa davanti a Verstappen (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 17.00 1:37.521 per Leclerc, mentre Zhou ottiene il miglior tempo della sessione in 1:31.610 con l’Alfa Romeo. 16.59 1:37.659 per Leclerc e 1:37.667 per Verstappen. 16.58 1:37.432 per Leclerc, mentre Verstappen realizza come tempo d’attacco con le medie in 1:37.957. 16.56 1:37.631 per Leclerc che sale un po’ in questo giro. 16.54 1:37.282 per Leclerc che sta inanellando giri molto interessanti con le hard, mentre Verstappen torna in pista. 16.52: 1:37.207 per Leclerc che continua a martellare su tempi molto interessanti. 16.51 1:37.068 per Leclerc che con le gomme hard ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 17.00 1:37.521 per, mentreottiene il miglior tempo della sessione in 1:31.610 con l’Alfa Romeo. 16.59 1:37.659 pere 1:37.667 per. 16.58 1:37.432 per, mentrerealizza come tempo d’attacco con le medie in 1:37.957. 16.56 1:37.631 perche sale un po’ in questo giro. 16.54 1:37.282 perche sta inanellando giri molto interessanti con le hard, mentretorna in pista. 16.52: 1:37.207 perche continua a martellare su tempi molto interessanti. 16.51 1:37.068 perche con lehard ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - L05Mandorino : RT @LiveGPit: Ancora sessanta minuti in Bahrain per i #F1Testing . Seguite la cronaca in diretta su LiveGP - LiveGPit : Ancora sessanta minuti in Bahrain per i #F1Testing . Seguite la cronaca in diretta su LiveGP -