LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Leclerc non scopre le carte, Verstappen in testa e Russell fermo in pista! (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.04 Problemi di natura idraulica per Russell confermati dall'indicazione sul volante della W14 del britannico. 16.02 Ufficio facce in Mercedes e c'è poco spazio alle interpretazioni… RED FLAG The Mercedes of George Russell has stopped out on track #F1 #F1Testing pic.twitter.com/55CrOcGtm8 — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 16.01 Problemi di natura idraulica, forse, per la Mercedes. Russell rimasto piantato in quarta marcia. 16.00 ATTENZIONE!! Russell fermo in mezzo alla pista e BANDIERA ROSSA!! 15.58 1:39.063 per Leclerc che va molto su con i tempi. 15.57 1:37.796 realizza questo tempo d'attacco Leclerc con ...

