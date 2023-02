LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Leclerc lavora sul passo gara, Verstappen in testa (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.33 Ferrari scarica dal punto di vista aerodinamico che potrebbe pagare dazio, mentre Verstappen gira forte in 1:37.509. 16.32 Leclerc sale di ritmo a 1:39.682, mentre Verstappen continua ad andare molto forte. 16.31 De Vries con l’AlphaTauri fa un time-attack e sale in seconda posizione a 0.753 da Verstappen. Sainz scala in quinta posizione e Leclerc in settima. Il monegasco, nel frattempo, è salito a 1:39.147, mentre Verstappen continua a girare 1:37.8. Se fossero a parità di benzina sarebbe un bel problema per la Ferrari…ma vedremo. 16.29 1:38.842 per Leclerc, mentre Verstappen gira un secondo più veloce. Da capire se l’olandese ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.33 Ferrari scarica dal punto di vista aerodinamico che potrebbe pagare dazio, mentregira forte in 1:37.509. 16.32sale di ritmo a 1:39.682, mentrecontinua ad andare molto forte. 16.31 De Vries con l’AlphaTauri fa un time-attack e sale in seconda posizione a 0.753 da. Sainz scala in quinta posizione ein settima. Il monegasco, nel frattempo, è salito a 1:39.147, mentrecontinua a girare 1:37.8. Se fossero a parità di benzina sarebbe un bel problema per la Ferrari…ma vedremo. 16.29 1:38.842 per, mentregira un secondo più veloce. Da capire se l’olandese ...

