LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: la Ferrari si prende la vetta con Sainz! Alle 13.15 si riparte (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 12.20 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.15 per la sessione pomeridiana del day-2 di Test a Sakhir! 12.18 Ferrari più in palla almeno sul giro secco rispetto alla sessione pomeridiana di ieri, ma Red Bull si conferma il vero punto di riferimento in griglia per quanto riguarda i long-run. 12.15 Finisce qui la sessione mattutina della seconda giornata di Test in Bahrein! Ferrari davanti a tutti con Carlos Sainz. 12.12 Prove di partenza sul rettilineo principale a Sakhir. 12.10 Ultimi cinque minuti della sessione mattutina. Tanto traffico in pista a Sakhir. 12.09 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos SAINZ Ferrari 1:32.486 ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 12.20 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle 13.15 per la sessione pomeridiana del day-2 dia Sakhir! 12.18più in palla almeno sul giro secco rispetto alla sessione pomeridiana di ieri, ma Red Bull si conferma il vero punto di riferimento in griglia per quanto riguarda i long-run. 12.15 Finisce qui la sessione mattutina della seconda giornata diin Bahrein!davanti a tutti con Carlos Sainz. 12.12 Prove di partenza sul rettilineo principale a Sakhir. 12.10 Ultimi cinque minuti della sessione mattutina. Tanto traffico in pista a Sakhir. 12.09 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos SAINZ1:32.486 ...

