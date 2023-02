LIVE F1 | Test Bahrain 2023 in DIRETTA | Ferrari veloci sul dritto e Leclerc lavora sul set-up | Verstappen in testa

(Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.04 E’ evidente come il lavoro dellasia diverso da quello della Red Bull. La Rossa sta ancorando sulla messa a punto, girando con più benzina, mentrepiù di fino, avendo già inanellato diverse tornate ieri. 15.00 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1., Red Bull, 1m31.650s, C3 – 15 laps 2. Hulkenberg, Haas, 1m32.466s, C4 – 22 laps3. Sainz,, 1m32.486s, C3 – 70 laps 4. Sargeant, Williams, 1m32.549s, C5 – 94 laps5., 1m32.725s, C3 – 18 laps 6. Alonso, Aston Martin, 1m32.969s, C3 – 91 laps 7. Zhou, Alfa Romeo, 1m33.170s, Proto – 81 laps 8. Magnussen, Haas, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - martinloveslh : avete un sito dove vedere i tempi live dei test? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica alle 15.00 di questo Day-2 di #F1Testing #BahrainTesting Segui la nostra cronaca minuto pe… -

13.15 - Semaforo verde in fondo alla pit lane , è cominciata la sessione pomeridiana di. 13.10 - Ferrari pronta a scendere in pista con Charles Leclerc. 13.05 - La temperatura della pista è ...Sessione terminata, rivivila con la nostra cronaca minuto per minuto 12.30 - Per quanto riguarda la cronaca della seconda mattinata diin Bahrain è tutto, grazie per essere stati con noi, ...

F1 LIVE Bahrain, giorno 2: Segui i test Formula 1 in diretta Autosprint.it

Formula 1, test in Bahrain: Verstappen il più veloce nel Day-1. Sainz 3°, Leclerc 4° Sky Sport

F1, test in Bahrain: in diretta live streaming risultati e tempi della 2^ giornata Sky Sport

LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Verstappen si migliora ancora, Leclerc a un secondo OA Sport

F1 / Test Bahrain 2023, Day-2, mattina: Sainz miglior tempo assoluto FormulaPassion.it

SBK: Seconda e ultima giornata di test per le derivate in Australia: si riparte dal riferimento siglato da Toprak, il migliore del lunedì davanti a Rinaldi, Bautista e Rea ...Toprak Razgatlioglu fa brillare la Yamaha nel lunedì di Phillip Island, grazie al crono di 1’30”674. Per soli 99 millesimi il turco ha la meglio sulla Ducati di Michael Rinaldi, mentre in terza ...