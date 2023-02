LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari veloce sul dritto e Leclerc non scopre le carte, Verstappen in testa (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.45 Alonso continua a inanellare giri su giri, lo spagnolo è arrivato a 14 con questo run su gomme medie (C2), sul ritmo da 1:38 basso. 15.43 Uno sguardo interessato, quello di Sergio Perez: Checo’s come for a closer look of the 2023 competition #F1 #F1Testing pic.twitter.com/ldeW1Cxtto — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 15.41 In tutto questo si conferma un Alonso decisamente consistente: 12 giri sulle gomme medie (C2) per Nando e passo da 1:38 basso. 15.39 Nel frattempo si lavorare nel box Red Bull sul fondo della monoposto di Verstappen, potrebbe essere un lavoro piuttosto lungo. Vedremo… 15.36 Clima rilassato in corsia box al momento e abbiamo persino piloti di Red Bull e Mercedes che fanno ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 15.45 Alonso continua a inanellare giri su giri, lo spagnolo è arrivato a 14 con questo run su gomme medie (C2), sul ritmo da 1:38 basso. 15.43 Uno sguardo interessato, quello di Sergio Perez: Checo’s come for a closer look of thecompetition #F1 #F1ing pic.twitter.com/ldeW1Cxtto — Formula 1 (@F1) February 24,15.41 In tutto questo si conferma un Alonso decisamente consistente: 12 giri sulle gomme medie (C2) per Nando e passo da 1:38 basso. 15.39 Nel frattempo si lavorare nel box Red Bull sul fondo della monoposto di, potrebbe essere un lavoro piuttosto lungo. Vedremo… 15.36 Clima rilassato in corsia box al momento e abbiamo persino piloti di Red Bull e Mercedes che fanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - danielesparisci : Cambiamenti di assetto e carico di benzina, fra poco Leclerc scende di nuovo in pista #F1testing - twospeakersinF1 : 15:32 Lavori in corso sulla RB19 di Verstappen. La Red Bull di Verstappen si trova al momento nel box, con i meccan… -