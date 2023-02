LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari in vetta con Sainz, sorpresa Williams. Ottimo passo per Red Bull (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Come di consueto, nell’ultimo quarto d’ora della sessione, vanno in scena alcune prove per Testare il sistema della Virtual Safety Car. 12.01 Ecco il rookie Logan Sargeant al volante della Williams: #2 is currently #2, and fasTest overall in sector #2 A productive morning for @LoganSargeant means he’s just 0.063s behind pace-setter Sainz#F1 #F1Testing pic.twitter.com/WVI4K1FdoJ — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 11.59 Logan Sargeant lima un decimo, firmando il record assoluto nel T2, ma non riesce a battere la miglior prestazione odierna di Carlos Sainz fermando il cronometro in 1’32?549. 11.57 La Williams completa la simulazione di qualifica con tutte le mescole a ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Come di consueto, nell’ultimo quarto d’ora della sessione, vanno in scena alcune prove perare il sistema della Virtual Safety Car. 12.01 Ecco il rookie Logan Sargeant al volante della: #2 is currently #2, and fasoverall in sector #2 A productive morning for @LoganSargeant means he’s just 0.063s behind pace-setter#F1 #F1ing pic.twitter.com/WVI4K1FdoJ — Formula 1 (@F1) February 24,11.59 Logan Sargeant lima un decimo, firmando il record assoluto nel T2, ma non riesce a battere la miglior prestazione odierna di Carlosfermando il cronometro in 1’32?549. 11.57 Lacompleta la simulazione di qualifica con tutte le mescole a ...

