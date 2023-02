LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari in cerca di risposte nel day-2 (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il secondo giorno di Test – La cronaca della sessione mattutina del day 1 – La cronaca della sessione pomeridiana del day 1 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Test pre-season del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir assisteremo ad un day-2 molto interessante nel quale le squadre porteranno avanti il proprio programma di conoscenza e di sviluppo della propria monoposto per giungere a un set-up adeguato e funzionale alla massimizzazione della prestazione. La Ferrari va a caccia di risposte. Il primo giorno di prove non è stato entusiasmante per il Cavallino Rampante. La SF-23, più di altre vetture, pare soffrire del pompaggio aerodinamico e ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il secondo giorno di– La cronaca della sessione mattutina del day 1 – La cronaca della sessione pomeridiana del day 1 Buongiorno e bentrovati alladella seconda giornata dipre-season del Mondialedi F1. Sulla pista di Sakhir assisteremo ad un day-2 molto interessante nel quale le squadre porteranno avanti il proprio programma di conoscenza e di sviluppo della propria monoposto per giungere a un set-up adeguato e funzionale alla massimizzazione della prestazione. Lava a caccia di. Il primo giorno di prove non è stato entusiasmante per il Cavallino Rampante. La SF-23, più di altre vetture, pare soffrire del pompaggio aerodinamico e ...

