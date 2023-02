LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari e Red Bull a confronto nella simulazione di passo gara (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Red Bull e Mercedes stanno lavorando in questi minuti con un carico di carburante abbastanza paragonabile, anche se con una mescola di vantaggio per Hamilton. Lewis apre il suo long-run in 1’36?6 su gomme C2, Perez in 1’37” basso sulle hard (C1). 10.50 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos SAINZ Ferrari1:32.486 38 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.483 34 3 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.684 30 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.956 40 5 Esteban OCON Alpine+1.004 29 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.265 54 7 Logan SARGEANT Williams+1.598 50 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.608 43 9 Lando NORRIS McLaren+3.036 41 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.201 68 10.48 Perez si ferma ai box per montare gomme hard (C1) nuove in vista dell’ultimo stint della sua simulazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Rede Mercedes stanno lavorando in questi minuti con un carico di carburante abbastanza paragonabile, anche se con una mescola di vantaggio per Hamilton. Lewis apre il suo long-run in 1’36?6 su gomme C2, Perez in 1’37” basso sulle hard (C1). 10.50 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos SAINZ1:32.486 38 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.483 34 3 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+0.684 30 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.956 40 5 Esteban OCON Alpine+1.004 29 6 Sergio PEREZ RedRacing+1.265 54 7 Logan SARGEANT Williams+1.598 50 8 Lewis HAMILTON Mercedes+1.608 43 9 Lando NORRIS McLaren+3.036 41 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.201 68 10.48 Perez si ferma ai box per montare gomme hard (C1) nuove in vista dell’ultimo stint della sua...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ?… - scrocchiola : @lactosean @SkySportF1 Sono test ci sta un po’ di narrazione esterna alla f1 devono comunque coprire 8 ore di live - LiveGPit : In diretta i #F1Testing! Segui la cronaca live di LiveGP! - Skipsnack : RT @SkySportF1: Buongiorno con la F1! Parte la seconda giornata di test in Bahrain SEGUI LA DIRETTA SU YOUTUBE ? -