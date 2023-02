LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Ferrari davanti con Sainz, prove di long-run per Red Bull e Mercedes (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31 Perez sta disputando un buon long-run con gomme medie (C2) sul piede dell’1’37” medio-alto, anche se nell’ultimo passaggio ha commesso un errore di guida rallentando di oltre 1?. 10.29 Migliora ancora Sargeant in 1:34.084, settimo a 1.598 da Sainz. 10.27 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos Sainz Ferrari1:32.486 26 2 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.684 30 3 Fernando ALONSO Aston Martin +0.696 26 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.956 30 5 Esteban OCON Alpine +1.004 28 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.265 36 7 Lewis HAMILTON Mercedes +1.692 34 8 Logan SARGEANT Williams +2.627 36 9 Lando NORRIS McLaren +3.036 30 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri +5.201 56 10.24 Torna sul tracciato anche Fernando Alonso, al momento terzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Perez sta disputando un buon-run con gomme medie (C2) sul piede dell’1’37” medio-alto, anche se nell’ultimo passaggio ha commesso un errore di guida rallentando di oltre 1?. 10.29 Migliora ancora Sargeant in 1:34.084, settimo a 1.598 da. 10.27 AGGIORNAMENTO TEMPI DAY-2 1 Carlos1:32.486 26 2 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.684 30 3 Fernando ALONSO Aston Martin +0.696 26 4 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.956 30 5 Esteban OCON Alpine +1.004 28 6 Sergio PEREZ RedRacing +1.265 36 7 Lewis HAMILTON+1.692 34 8 Logan SARGEANT Williams +2.627 36 9 Lando NORRIS McLaren +3.036 30 10 Yuki TSUNODA AlphaTauri +5.201 56 10.24 Torna sul tracciato anche Fernando Alonso, al momento terzo ...

