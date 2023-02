LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Carlos Sainz precede Hamilton, inizia il lavoro di Perez (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.27 Hamilton si porta all’1:37.544 con 296 millesimi di ritardo da Sainz, quindi torna ai box dopo un primo run di spessore. Terzo Ocon a 1.096 che, a sua volta, conclude il suo lavoro per ora. 8.24 Tanto lavoro aerodinamico in casa McLaren. La monoposto di Woking presenta griglie notevoli… The @McLarenF1 International Space Station, reporting for duty #F1 #F1Testing pic.twitter.com/7zr3XfxnqQ — Formula 1 (@F1) February 24, 2023 8.21 Il 7 volte campione del mondo migliora ancora. Scende a 1:37.886 e si porta a 638 millesimi da Sainz, con il record nel T3. 8.18 Hamilton fa segnare il suo primo tempo in 1:38.167 e si mette in seconda posizione a 919 millesimi da ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.27si porta all’1:37.544 con 296 millesimi di ritardo da, quindi torna ai box dopo un primo run di spessore. Terzo Ocon a 1.096 che, a sua volta, conclude il suoper ora. 8.24 Tantoaerodinamico in casa McLaren. La monoposto di Woking presenta griglie notevoli… The @McLarenF1 International Space Station, reporting for duty #F1 #F1ing pic.twitter.com/7zr3XfxnqQ — Formula 1 (@F1) February 24,8.21 Il 7 volte campione del mondo migliora ancora. Scende a 1:37.886 e si porta a 638 millesimi da, con il record nel T3. 8.18fa segnare il suo primo tempo in 1:38.167 e si mette in seconda posizione a 919 millesimi da ...

