LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: a breve il Day-2, vedremo Verstappen, Sainz e Hamilton (Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Sul fronte Mercedes vedremo di nuovo Hamilton e Russell in azione con una W14 che sembra essere ripartita dalla vettura del finale della scorsa stagione. Migliorata, ma nel complesso ancora lontana dalla Red Bull. Oggi arriverà il cambio di passo? 7.52 In casa Ferrari si va a caccia di conferme dopo un day-1 con luci e ombre. Dopo una mattinata solida con Carlos Sainz, abbiamo visto qualche intoppo di più nel pomeriggio con Charles Leclerc. La macchina sembra esserci a LIVEllo di prestazioni, ma è ancora lontana dal proprio massimo, soprattutto a LIVEllo di passo gara. 7.49 Si riparte da una Red Bull dominante che ieri ha davvero spaventato i rivali. Max Verstappen ha totalizzato un numero di giri elevato ...

