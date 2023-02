LIVE Combinata nordica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Annika Sieff non fa la differenza col salto | serve un miracolo per il podio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13: Non unperfetto per la norvegese Westvold Hansen che atterra a 91 (da stanga più bassa), punteggio di 114.4 e primo posto 12.10: Si abbassa la stanga di partenza da 19 a 17 ma non si può saltare per il vento 12.07: Va lunghissima Armbruster, nonostante un atterraggio problematico. Arriva a 98 metri, punteggio di 109.4 e primo posto. Ora Westvold Hansen 12.05: E’ un buonma che non fa laquello diche atterra bene, anche se fa un movimento di troppo con le braccia. Misura di 94 metri, è terza con 106.8 punti. Ora la tedesca Armbruster 12.05: Non si può saltare per il vento frontale 12.03: Buondella norvegese Hagen che arriva a 92 metri con vento favorevole, è solo ottava con 97.4. Ora ...

I Mondiali di combinata nordica 2023 vedranno oggi in scena la gara al ...