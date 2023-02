Lite tra Oriana e Antonella (VIDEO): “Coda 2.0”. “Urla quanto vuoi, sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Magari lo fai con…” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella casa del Gf Vip, ieri sera durante la puntata Live, c’è stata la decisione degli autore del reality di mandare al televoto Tavassi, Incorvaia, Donnamaria e Murgia per aver infranto il regolamento. Dopo la puntata c’è stata una discussione tra Oriana e Antonella con la venezuelana che ha fatto una battuta: “Coda 2.0” e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Antonella sbotta contro Oriana: “L’ho subito inquadrata e la distruggerò. Ha fatto una cosa che non doveva fare e non…” Gf Vip, scintille tra Antonella e Oriana (VIDEO): “Sei falsa, nessuno ti sopporta. Hai 30 anni…” Gf Vip, Antonella punge: “Io non voglio litigare”. ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella casa del Gf Vip, ieri sera durante la puntata Live, c’è stata la decisione degli autore del reality di mandare al televoto Tavassi, Incorvaia, Donnamaria e Murgia per aver infranto il regolamento. Dopo la puntata c’è stata una discussione tracon la venezuelana che ha fatto una battuta: “2.0” e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:sbotta contro: “L’ho subito inquadrata e la distruggerò. Ha fatto una cosa che non doveva fare e non…” Gf Vip, scintille tra): “Sei falsa, nessuno ti sopporta. Hai 30 anni…” Gf Vip,punge: “Io non voglio litigare”. ...

