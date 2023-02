L’Italia piange Maurizio Costanzo. Il giornalista, conduttore tv e autore, si è spento a 84 anni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maurizio Costanzo ci ha lasciati. Il giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, si è spento a Roma all’età di 84 anni. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collababorazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023)ci ha lasciati. Iltv,, sceneggiatore, si èa Roma all’età di 84. Lo comunica il suo ufficio stampa. Nato a Roma il 28 agosto 1938,ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome è legato anche alshow, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Ha scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collababorazione con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 ...

