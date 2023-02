L'Italia non invierà né caccia né missili a lungo raggio Meloni ha rassicurato Berlusconi e Salvini. Esclusivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'Italia non invierà all'Ucraina né i caccia militari né i missili a lungo raggio. Nessun armamento che possa consentire a Kiev di colpire in territorio russo scatenando così, di fatto, un conflitto diretto tra Mosca e la Nato. Secondo quanto AffarItaliani.it è in grado di rivelare, la... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'nonall'Ucraina né imilitari né i. Nessun armamento che possa consentire a Kiev di colpire in territorio russo scatenando così, di fatto, un conflitto diretto tra Mosca e la Nato. Secondo quanto Affarni.it è in grado di rivelare, la... Segui su affarni.it

