L'Isola dei Famosi 2023: Elga e Serena Enardu tra i nuovi concorrenti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tra i partecipanti alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2023 spiccano anche i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, ex volti del programma televisivo Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Chi, le due donne sarebbero pronte ad approdare in Honduras per prendere parte al reality show. Sembrerebbe confermata, come accaduto l'anno precedente, la partecipazione di alcuni concorrenti in coppia e potrebbe essere proprio il caso delle sorelle Enardu. L'Isola dei Famosi 2023, Elga e Serena Enardu e gli altri naufraghi Per Elga, si tratterebbe della prima volta in un reality, mentre Serena ha già preso parte a ...

