L'Inter sale nel Ranking Uefa grazie alla vittoria contro il Porto: la classifica

La vittoria dell'Inter dell'andata di Champions League contro il Porto ha permesso ai nerazzurri fi guadagnare tre posizioni nel Ranking Uefa.

Ranking – L'Inter sale nella classifica del Ranking Uefa. La vittoria dell'andata degli ottavi contro il Porto ha fatto guadagnare 3 posizioni ai nerazzurri. Una tre giorni europea che ha giovato alla squadra di Simone Inzaghi ma anche alle altre squadre italiane impegnate in europa (vedi articolo). Questa la classifica dopo questo turno europeo: 1. Bayern 132.000 2. Manchester City 132.000 3. Liverpool 123.000 4. Chelsea 123.000 5. Real Madrid 112.000 6. Paris ...

