L’Inter, con il Porto si festeggiano la vittoria ma anche gli incassi – TS (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oltre alla vittoria contro il Porto, il club nerazzurro ha potuto festeggiare anche l’ottimo incasso ottenuto nella sfida di Champions League INCASSO IMPORTANTE – L’Inter può sorridere. La vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto è stata condita da un incasso record, stimabile attorno ai 6,7 milioni di euro. Questo è inferiore solo ai 7,8 della sfida con il Barcellona a dicembre 2019 e inferiore di 2,4 milioni al recente record stabilito dal Milan contro il Tottenham (9,1 milioni). Nonostante un numero più alto di spettatori – 75.374 interisti contro 74.320 milanisti – la differenza è data dai prezzi dei biglietti. L’Inter, che da poco ha giocato un derby in casa e si prepara a due partite contro la Juventus, ha potuto abbassare ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 febbraio 2023) Oltre allacontro il, il club nerazzurro ha potuto festeggiarel’ottimo incasso ottenuto nella sfida di Champions League INCASSO IMPORTANTE –può sorridere. Lanell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro ilè stata condita da un incasso record, stimabile attorno ai 6,7 milioni di euro. Questo è inferiore solo ai 7,8 della sfida con il Barcellona a dicembre 2019 e inferiore di 2,4 milioni al recente record stabilito dal Milan contro il Tottenham (9,1 milioni). Nonostante un numero più alto di spettatori – 75.374 interisti contro 74.320 milanisti – la differenza è data dai prezzi dei biglietti., che da poco ha giocato un derby in casa e si prepara a due partite contro la Juventus, ha potuto abbassare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La cosa migliore di #IntPor 1:0 è stata probabilmente la coreografia del tifo interista. L’#Inter vince grazie al g… - marifcinter : #Djorkaeff: '#Moratti voleva fare una statua fuori da San Siro con la mia rovesciata ma San Siro non apparteneva al… - lucabianchin7 : Il #Milan è sempre più deciso a costruire uno stadio da solo: l’ipotesi San Siro in collaborazione con l’Inter è co… - 81_ugo : @RandIsaac @AlexMuccini Incredibile che abbiate perso tutto questo tempo per un’idea, balorda, di condividere uno s… - GianmarcoDaria : ??? #Cardinale ha deciso: il #Milan lascerà #SanSiro per costruirsi da solo il nuovo stadio. Si rompe l’alleanza con… -