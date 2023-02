L’insostenibile leggerezza dell’essere Andy Murray

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) “L’idea dell’eterno ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha messo molti filosofi nell’imbarazzo: pensare che un giorno ogni cosa si ripeterà così come l’abbiamo già vissuta, e che anche questa ripetizione debba ripetersi all’infinito! Che significato ha questo folle mito?”. Con queste parole si apre il capolavoro senza tempo di Milan Kundera:. L’eterno ritorno non è altro che un folle mito, qualcosa che non può far parte della dimensione umana, destinata inevitabilmente a chiudersi su sé stessa, prima o poi. Eppure, oggi, abbiamo assistito a qualcosa che potrebbe restituire vigore alla tesi nietzschiana dell’eterno ritorno, e quel qualcosa ha un nome e un cognome:. Lo scozzese, quasi trentaseienne, è approdato nella prima finale del suo 2023, e ...