L'incredibile Tour du Rwanda (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se la classifica delle corse più appassionanti potessero stilarla i corridori (un po' come se fossero gli attori a stabilire i teatri più affascinanti o i marinai a indicare i porti più sicuri), allora la Milano-Sanremo (la primavera!) batterebbe il Giro di Lombardia (l'autunno...), il Giro delle Fiandre (il popolo!) prevarrebbe sulla Parigi-Roubaix (il pavè...), la Strade Bianche (lo sterrato!) dominerebbe sulla Liegi-Bastogne-Liegi (lo sfinimento...). E il Tour du Rwanda sarebbe in cima alla lista delle gare a tappe. Quella che si sta disputando in questi giorni (dal 19 al 26 febbraio, otto tappe per 1.129,9 chilometri con partenza e arrivo nella capitale Kigali, al via 93 corridori di 20 squadre) è la quindicesima edizione ufficiale del giro africano, ma la ventiseiesima ufficiosa, comprendendo quelle prime volte in cui si conosceva la sede ...

