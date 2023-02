L’importanza della formazione per la sicurezza nazionale La lezione di Gavosto

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un rapporto americano del 1983 intitolato “Country At Risk” sottolineavadi riformare il sistema educativo tenendo conto del forte impatto che questo ha sulla. Quel report poneva l’accento sulla necessità di garantire unadi alto livello per la classe dirigente e per la cittadinanza futura. Un elemento probabilmente reale, stando alle stime Osce, le quali prevedono che, in media, un miglioramento del 10% dei punteggi dei test Pisa si tradurrebbe in una crescita del 5% del PIL dopo 30 anni. Ma qual è la situazione italiana in proposito? Proviamo a fare chiarezza prendendo spunto dalla lectio “Disagio sociale e: l’emergenza educativa” tenuta da Andrea, DirettoreFondazione “Giovanni Agnelli”, al master ...