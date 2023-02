“L’ha fatto con lei appena uscito” GF Vip 7 | dopo l’eliminazione Antonino non ha perso tempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 febbraio 2023) GF Vip 7, nella puntata di ieriSpinalbese grande protagonista. L’ex di Belen è stato eliminato con solo il 12% dei voti, ma prima di andarsene ha voluto parlare di Fiordelisi: “Antonella ha solo bisogno di un aiuto nella crescita, è educata, disponibile, carina, ha un sacco di qualità che non si sono viste. Se ama Edoardo? No, ma neanche Edoardo ama lei”, parole importanti e molto forti che sicuramente faranno discutere anche nei prossimi giorni, se non settimane, anche perché il vippone sarà sempre in studio durante le dirette. Prima c’era stato un colpo di scena. “Qualcuno di voi ha infranto platealmente il regolamento, chi svitando i microfoni ambientali, come Micol e Tavassi, chi diffondendo delle informazioni riservate dall’esterno, come Murgia e Edoardo quando ha incontrato i suoi genitori – ha dichiarato Signorini -. Il provvedimento nei loro ...